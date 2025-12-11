Dinamarca: La UE no bajará el listón a Kiev aunque se fije su adhesión en el plan de paz

Leópolis (Ucrania), 11 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) no rebajará los requisitos de adhesión para Ucrania aunque la entrada del país sea una de las condiciones que se le ofrezcan a Kiev para que acepte el plan de paz que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este jueves en la ciudad ucraniana de Leópolis la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre.

“No voy a fijar un cronograma. Siempre hemos sido reticentes porque de quién depende realmente hacer los informes es del país candidato, y no bajaremos el listón. Los países candidatos han de cumplir los requisitos”, dijo Bjerre al ser preguntada por las informaciones aparecidas en medios de EE.UU. sobre la supuesta inclusión en el plan de Trump de la promesa a Kiev de que ingresará en la UE en 2027.

Bjerre advirtió de que dejar entrar a un país que no cumple sus estándares debilitaría a la UE y dijo también que los Veintisiete “pueden hacer mucho para ayudar a los países candidatos” a pasar el corte.

La ministra danesa hizo estas declaraciones a su llegada a la reunión informal de ministros de Asuntos Europeos de la UE que tiene lugar hoy en Leópolis. Dinamarca ocupa hasta final de este año la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea.

En su intervención ante los medios, Bjerre criticó también el veto de Hungría a la apertura de las negociaciones sobre los seis grupos de capítulos que los Estados miembros deben evaluar para determinar si Ucrania está lista para avanzar hacia la adhesión.

Como hizo también su colega sueca, Jessica Rosencrantz, la política danesa abogó por seguir adelantando trabajo técnico con Ucrania para poder pasar al siguiente paso de inmediato en caso de que se consiga superar el bloqueo húngaro.

Ambas ministras nórdicas abogaron por seguir presionando a Hungría para doblegar el veto de Budapest a las negociaciones de adhesión de Ucrania.

El ministro húngaro para las relaciones con la UE, Janos Boka, no participa en la reunión informal de Leópolis, que calificó de “otra ‘performance’ teatral de la élite pro-guerra de Bruselas”.

El representante polaco, el secretario de Estado Ignacy Niemczycki, consideró la actitud de Boka de “decepcionante” y coincidió con sus homólogas de Dinamarca y Suecia en pedir que se juzguen a Ucrania por sus méritos a la hora de hacer reformas y no con criterios políticos como los que reprochan a Hungría. EFE

