Dinamarca acuerda con las islas Feroe incrementar la presencia militar en el archipiélago

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Berlín, 2 ago (EFE).- Dinamarca y el territorio autónomo de las islas Feroe han acordado incrementar de forma gradual la presencia militar en ese archipiélago del Atlántico norte y alrededor de él, según anunció este domingo el Ministerio de Defensa danés en un comunicado.

La nota recordó que el Reino de Dinamarca lleva tiempo trabajando en pos de una mayor presencia de la OTAN en el Atlántico norte y el Ártico, y que ya ha dado los primeros pasos para fortalecer la defensa del territorio de Groenlandia, que fue objeto de disputa con EE.UU. debido a las aspiraciones anexionistas de Washington.

«Con el acuerdo para fortalecer de forma conjunta la actividad en y alrededor de las islas Feroe enviamos una señal clara de que el Reino se toma en serio la responsabilidad por nuestra seguridad colectiva en todo el Reino», declaró el ministro de Defensa, Jeppe Bruus.

«En vista de la situación de seguridad, para las islas Feroe es una prioridad clara fortalecer la cooperación en defensa y seguridad con Dinamarca y con nuestros aliados», afirmó, por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Pesca de las islas, Bárður á Steig Nielsen.

El comunicado no detalló qué implicará exactamente en la práctica el nuevo acuerdo, pero explicó que podría incluir maniobras conjuntas entre las Fuerzas Armadas danesas y la guardia costera feroesa (VORN), patrullas con cazas F-35 o la presencia de fragatas o aviones de transporte, así como apoyo a las iniciativas marítimas de la OTAN en la región.

A pesar de tratarse de un territorio autónomo, al igual que Groenlandia, las islas Feroe -un archipiélago situado a medio camino entre Dinamarca e Islandia y con una población de unos 50.000 habitantes- carecen de un Ejército propio y dependen para su defensa de las Fuerzas Armadas del Reino de Dinamarca. EFE

cph/pcc