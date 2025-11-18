Dinamarca celebra elecciones municipales a menos de un año de comicios generales

2 minutos

Copenhague, 18 nov (EFE).- Dinamarca celebra este martes elecciones municipales y regionales en las que el Partido Socialdemócrata corre peligro de perder el control de las grandes ciudades, a menos de un año de los próximos comicios generales.

Los sondeos apuntan a un retroceso de los socialdemócratas de la primera ministra, Mette Frederiksen, en las tres principales ciudades (Copenhague, Aarhus y Odense), donde podrían tener que ceder el mando, en especial, en la capital, donde han gobernado de forma ininterrumpida el último siglo.

Los socialdemócratas lograron mantener la alcaldía de Copenhague pese a perder su condición de fuerza más votada en 2021 a manos de la rojiverde Lista Unitaria, que ahora aspira a formar una mayoría con otras dos fuerzas más de izquierda.

En las anteriores municipales, los socialdemócratas lograron el 28,4 % en todo el país, por delante del Partido Liberal (21 %) y del Partido Conservador (15,2 %).

Los cerca de 4,8 millones de personas llamadas a las urnas, que pueden votar desde las 8.00 y hasta las 20.00 horas (entre las 7.00 y las 19.00 GMT), elegirán también a los representantes de las cuatro regiones en que pasará a dividirse el país, en vez de las cinco actuales.

Frederiksen ha gobernado los últimos tres años al frente de un Ejecutivo de coalición con el Partido Liberal y el también liberal Partido Moderado, tras rechazar repetir gobierno con el apoyo del resto del centroizquierda, como había hecho entre 2019 y 2022.

Las elecciones generales deberán celebrarse a más tardar el 31 de octubre de 2026. EFE

