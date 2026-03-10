Dinamarca cierra de forma temporal su embajada en Irán

1 minuto

Copenhague, 10 mar (EFE).- El Gobierno danés anunció este martes el cierre de su embajada en Teherán debido a la situación de seguridad tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el pasado 28 de febrero.

«Puedo informar de que, hace un par de días, tomamos la decisión de cerrar nuestra embajada en Irán temporalmente y que ahora ha sido puesta en práctica», dijo en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

El personal diplomático danés ha abandonado el país y las relaciones diplomáticos con Irán se llevarán a cabo desde Copenhague.

«Es una consecuencia natural de que hayamos instado a los daneses a abandonar el país durante los últimos dos años», dijo Rasmussen, quien añadió que la legación diplomática reabrirá cuando mejore la situación de seguridad en Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores danés envió el pasado fin de semana un avión a Dubái para repatriar a 155 daneses, que aterrizaron en Dinamarca el domingo. EFE

alc/cph/psh