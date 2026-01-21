Dinamarca confía en que EE.UU. participe en las próximas maniobras en Groenlandia

Copenhague, 21 ene (EFE).- El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, destacó este miércoles que Dinamarca ha mantenido informado a EE.UU del aumento de la actividad militar en torno al territorio autónomo de Groenlandia y se mostró confiado en que el país del presidente Donald Trump participe en las próximas maniobras en la isla.

«Hemos sido muy abiertos respecto a lo que hemos hecho. Hemos orientado a nuestros aliados estadounidenses sobre las iniciativas que hemos realizado. Espero que veamos participación estadounidense en las maniobras que va a haber en Groenlandia más adelante», dijo Poulsen en rueda de prensa con su colega británico, John Healey.

Dinamarca y otros siete aliados europeos de la OTAN han enviado soldados en la última semana a Groenlandia, con la que pretende hacerse EE.UU., para reforzar la seguridad en la isla y en el Ártico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a esos países con introducir aranceles a partir del 1 de febrero en respuesta a esa iniciativa militar.

Trump reiteró este miércoles en un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) su interés en hacerse con la isla por seguridad nacional y aunque descartó una intervención militar, insistió en que deben abrirse negociaciones de forma inmediata para su anexión.

«Lo decisivo es asumir la responsabilidad colectiva en el Ártico, por eso hemos propuesto que la OTAN tenga mayor presencia», afirmó Poulsen, que no quiso comentar las palabras de Trump en Davos.

Healey defendió que «la diplomacia es el camino a seguir» e interpretó las últimas declaraciones de Trump «como parte de los pasos necesarios» para avanzar en la discusión.

«El enfoque adecuado es un enfoque tranquilo, una discusión entre aliados», dijo Healey.

En la reunión se discutieron también otras cuestiones, como el apoyo militar a Ucrania y las amenazas a infraestructuras críticas en el norte de Europa. EFE

