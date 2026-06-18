Dinamarca considera el próximo presupuesto de la UE demasiado alto y desfasado

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Copenhague, 18 jun (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, criticó este jueves la propuesta del próximo presupuesto de la Unión Europea (UE) para 2028-2034 por considerarlo demasiado elevado y desfasado respecto a la nueva realidad del continente.

«Como ya hemos expresado por parte danesa, sencillamente es demasiado alto y no incluye la necesaria voluntad de reforma europea interna respecto a tener un presupuesto modernizado que tenga en cuenta la nueva situación en la que estamos», dijo Frederiksen a medios daneses a su llegada a la cumbre de líderes de la UE celebrada en Bruselas.

Frederiksen sostuvo que Europa está en una situación distinta a la de 2019, cuando se negoció el anterior presupuesto, y aludió a la «amenaza de guerra híbrida del este», los riesgos de seguridad provocados por la inmigración, la guerra comercial y el atraso tecnológico europeo.

«Europa está en una situación difícil y de extrema vulnerabilidad. Necesitamos más músculo, pero más músculo en lo correcto. Necesitamos usar más dinero en defensa, tecnología, energía, pero no en el antiguo ordenamiento sobre agricultura y otros que tradicionalmente han ocupado gran parte del presupuesto», afirmó.

La primera ministra danesa defendió que el próximo presupuesto «debe reflejar los nuevos tiempos y debe haber un equilibrio razonable en quién paga», y vaticinó que las negociaciones serán «muy complicadas».

La nueva propuesta de la presidencia chipriota de la UE supondría un aumento anual en la contribución danesa de 15.600 millones de coronas (algo más de 2.000 millones de euros), según cálculos del Ministerio de Finanzas danés. EFE

alc/cph/pcc