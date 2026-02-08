Dinamarca contribuirá con helicópteros, patrulleras y aviones a Frontex en 2027

1 minuto

Berlín, 8 feb (EFE).- Dinamarca contribuirá con helicópteros, patrulleras y aviones a los medios de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en 2027, informó el Gobierno danés a través de un comunicado.

«Dinamarca ha decidido enviar aviones, helicópteros y lanchas patrulleras como parte de nuestra contribución a Frontex en 2027», señaló el Ejecutivo danés, que dijo reaccionar ante la «gran necesidad» de la agencia comunitaria «de contribuciones especiales en materia de aviación y navegación».

«Frontex opera en el Mediterráneo y sus alrededores, donde existe una importante presión migratoria sobre las fronteras exteriores de la UE», indicó el comunicado gubernamental danés, que también destacó la labor de la agencia europea en las fronteras orientales de la UE.

Allí, Frontex «ayuda a los Estados miembros en su labor de impedir que potencias extranjeras utilicen a los migrantes para desestabilizar la frontera».

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, destacó que las aportaciones danesas a Frontex, que incluyen otros vehículos con equipos de vigilancia, constituyen una «contribución a la protección conjunta de las fronteras externas de la UE» para «salvaguardar la seguridad de los daneses».

Por su parte, el ministro de Inmigración e Integración, Rasmus Stoklund, subrayó que «cada mes, decenas de miles de migrantes cruzan ilegalmente las fronteras exteriores de la UE», algo ante lo que Frontex constituye «una defensa sólida». EFE

smm/vh