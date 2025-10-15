Dinamarca dedica 147 millones de euros en apoyo militar a Kiev en su 27º paquete de ayuda

Berlín, 15 oct (EFE).- El Ministerio de Defensa de Dinamarca informó este miércoles de que dedicará 1.100 millones de coronas danesas (147 millones de euros) en apoyo militar a Ucrania, en el marco del 27º paquete de ayuda de Copenhague a Kiev.

«Es absolutamente crucial que Dinamarca siga apoyando la lucha defensiva de Ucrania con ayuda militar a todos los niveles», dijo en un comunicado el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, que precisó que ese dinero servirá a «todo tipo de recursos, desde equipamiento marítimo hasta actividades de formación y educación de los soldados».

«En conjunto, estas iniciativas contribuyen a reforzar la capacidad de combate de Ucrania», recalcó el ministro.

Esta ayuda completa un 27º paquete de ayuda militar valorado en unos 2.700 millones de coronas danesas (361 millones de euros) y de los cuales 1.600 millones de coronas danesas (214 millones de euros) se dedicaron a la adquisición de drones, munición y misiles.

Según cifras del Gobierno, Dinamarca ha dedicado 70.300 millones de coronas danesas (9.300 millones de euros) para el periodo 2022-2028. EFE

