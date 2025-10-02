The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Dinamarca defiende avanzar en integración de Ucrania pese a bloqueo de Hungría

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Copenhague, 2 oct (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, defendió este jueves al término de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) avanzar en el proceso de integración de Ucrania en la Unión Europea (UE) a pesar de la oposición de Hungría, que bloquea una decisión que debe ser unánime.

«Cuando hablamos de ampliación, es cierto que requiere unidad, pero hay muchas cosas que podemos hacer si no podemos convencer a (el primer ministro húngaro) Viktor Orbán. Tendremos que seguir hacia adelante con todo el trabajo necesario», dijo Frederiksen en rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Frederiksen se mostró partidaria de continuar con la «estrategia de ampliación» de la UE para construir una Europa «tan fuerte como sea posible».

«Hay unidad europea, hay 26 países que quieren que Ucrania se una a la UE. No permitiré que Viktor Orbán tome decisiones por todos nosotros sobre el futuro de Europa. Debemos tratar de encontrar una solución», dijo.

Sobre la cuestión de los activos rusos congelados, la jefa de Gobierno danesa, cuyo país ejerce semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, admito que hay «cuestiones técnicas» que es necesario resolver y fue comprensiva con las dudas de algunos países, pero se mostró «segura» de que se encontrará una solución, porque «Rusia debe pagar por los daños que le ha causado a Ucrania y a Europa».

«No he escuchado otras ideas que tengan el mismo impacto. Espero y creo que encontraremos una solución que sea apoyada por los 27 países», declaró tras una reunión que ha acogido hoy a cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno de la UE y de otros países europeos.

Frederiksen reiteró su apoyo «inquebrantable» a Ucrania y a Zelenski frente a la «amenaza» que constituye Rusia, a quien acusó de haber aumentado las violaciones del espacio aéreo, de interferir en elecciones democráticas y de impulsar ciberataques contra infraestructura.

«Cada euro o dólar o corona danesa enviados a Ucrania es una inversión directa en seguridad para Europa», afirmó Frederiksen, para quien es necesario «hacer una Europa tan segura que una guerra contra nosotros no sea una opción». EFE

alc/ahg/fpa

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR