Dinamarca dice que la ambición de EEUU de tomar Groenlandia «sigue intacta»

afp_tickers

4 minutos

La primera ministra de Dinamarca advirtió este jueves que «sigue intacta» la ambición estadounidense de hacerse con Groenlandia, un territorio autónomo danés en el Ártico donde está previsto que empiece a operar una misión militar europea.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con anexionar esa isla alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. La Casa Blanca ha asegurado que analiza comprarla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

El miércoles los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló en un comunicado el jueves que se está formando «un grupo de trabajo» para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

Pero «eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta», dijo en una nota enviada a la AFP.

«Es obviamente un asunto grave, y proseguimos con nuestros esfuerzos para impedir que ese escenario se haga realidad», indicó Frederiksen.

Dinamarca envió refuerzos militares al territorio autónomo y consiguió que varios países europeos establecieran en él una misión de exploración de sus fuerzas armadas.

Francia, Suecia, Alemania y Noruega anunciaron que desplegarán personal militar para dicha operación de reconocimiento que se inscribe en el marco del ejercicio danés «Arctic Endurance».

«Las primeras unidades militares francesas ya están en camino. Otras les seguirán», precisó el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

– «Explorar opciones» –

El Ministerio de Defensa alemán afirmó el jueves que la misión de reconocimiento tiene como objetivo «explorar opciones para garantizar la seguridad ante las amenazas rusas y chinas en el Ártico».

Según Alemania, esta «exploración» tendrá lugar de jueves a sábado.

Trump ha hablado de anexionar Groenlandia desde que regresó al poder hace un año. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela, con el que depuso al mandatario Nicolás Maduro.

Para intentar apaciguar a Washington, Copenhague prometió «reforzar su presencia militar» en Groenlandia a partir del miércoles y dialogar con la OTAN, de la que forma parte, para aumentar la presencia aliada en el Ártico.

Además reitera que invirtió casi 14.000 millones de dólares en la seguridad del Ártico, aunque Trump se mofó de esa iniciativa: «¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan!».

Mientras se desarrollaban las conversaciones del miércoles, la Casa Blanca publicó en la red X un dibujo de dos trineos tirados por perros: uno se dirigía hacia la Casa Blanca y una enorme bandera estadounidense, y el otro hacia las banderas china y rusa sobre el Kremlin y la Gran Muralla atenazados por rayos.

Sin embargo, antes del encuentro en Washington las banderas rojas y blancas de Groenlandia abundaban en la capital del territorio, Nuuk. Adornaban los escaparates de las tiendas, las ventanas de las casas, los autos y autobuses, e incluso se veían en el cable de una grúa, según un periodista de la AFP presente en el lugar.

«Es muy aterrador porque es algo enorme», comentó sobre los planes de Trump Vera Stidsen, una maestra de 51 años, a la salida de un supermercado.

Incorporar los 2,16 millones de km2 de Groenlandia haría que Estados Unidos superara a China y a Canadá, y pasara a ser el segundo país más grande del mundo por extensión territorial, después de Rusia.

bur-jz/mel/arm-erl