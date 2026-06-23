Dinamarca enviará a sus reclutas a prestar parte de su servicio militar en Groenlandia

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Berlín, 23 jun (EFE).- Dinamarca enviará a sus reclutas a prestar parte de su servicio militar en el territorio autónomo de Groenlandia, cuya seguridad pretende reforzar como parte de un preacuerdo con EE.UU., después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, la hubiera usado como justificación para sus aspiraciones anexionistas.

El ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus, confirmó a la agencia Ritzau que los reclutas que comenzaron a prestar en febrero el nuevo servicio militar de once meses, todos ellos alistados de forma voluntaria, viajarán a Groenlandia a finales de julio y permanecerán allí un mes.

Bruus no reveló cuántos se desplazarán al territorio ártico, pero dijo que participarán en «actividades operativas», tales como realizar labores de vigilancia o las maniobras ‘Arctic Endurance’ (Resistencia Ártica) de las Fuerzas Armadas danesas.

El ministro negó que la medida se deba a una supuesta escasez de soldados profesionales y argumentó que, en línea con el fortalecimiento de la defensa del país, se están expandiendo las tareas que asumen los reclutas, a los que también se podría enviar por ejemplo a Letonia, donde hay efectivos daneses como parte de las fuerzas de la OTAN estacionadas en el país báltico.

Los habitantes de Groenlandia y de las Islas Faroe están exentos de realizar el servicio militar.

El resto de ciudadanos daneses, tanto varones como mujeres, se someten desde que entró en vigor la nueva ley el año pasado a una evaluación física al cumplir los 18 años y pueden ser llamados a filas para un servicio de once meses a través de un sistema de sorteo si no se alistan suficientes voluntarios. EFE

cph/mgr