Dinamarca enviará un batallón a Letonia para reforzar el flanco este de la OTAN

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Copenhague, 17 jun (EFE).- Dinamarca enviará un batallón de hasta 850 soldados a Letonia el próximo otoño en el marco de la fuerza multinacional de la OTAN para reforzar el flanco este de la Alianza, anunció este miércoles el ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus.

El batallón relevará a un contingente militar sueco presente en Letonia desde principios de año.

«Los soldados daneses contribuyen a la defensa y disuasión colectivas de la OTAN. Mostrarán que Dinamarca y la OTAN están preparadas y son capaces de defender el territorio de la Alianza si es necesario. Nuestra seguridad no empieza en la frontera danesa, sino en Letonia, al lado de nuestros aliados», señaló Bruus.

Dinamarca ha enviado cada año desde 2024 un batallón de entre 700 y 1.200 soldados a los países bálticos durante entre cuatro y seis meses.

El próximo batallón, que se integrará en la brigada multinacional dirigida por Canadá, estará destinado en Letonia como punto de partida, pero puede participar también en maniobras en los otros países bálticos, informó en un comunicado el Ministerio de Defensa danés.

Dinamarca ha decidido enviar también una unidad de desminado marítimo que puede ser usada en crisis o situaciones tensas y para vigilar y proteger infraestructura crítica. EFE

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