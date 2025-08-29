The Swiss voice in the world since 1935

Dinamarca insta a sus socios europeos a invertir más en la industria militar ucraniana

Copenhague, 29 ago (EFE).- El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, instó este viernes a todos los países miembros de la Unión Europea (UE) a aumentar su apoyo financiero a la industria militar ucraniana.

Poulsen, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de Europa, aseguró que la industria ucraniana necesita 17.000 millones de dólares (14.575 millones de euros) para desarrollar todo su potencial.

«Ucrania tiene una industria de defensa que pude producir por valor de 40.000 millones de dólares (unos 34.300 millones de euros), así que falta financiación para casi la mitad», dijo a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa en Copenhague.

Poulsen animó a Europa a «ponerse las pilas» y consideró el apoyo financiero a Kiev como el asunto «más importante» de la reunión.

«Ese dinero supondría una fuerza de combate inmediata y sistemas de armas que podrían ser entregados no dentro de unos años, sino de unos meses», afirmó.

La reunión de ministros de Defensa, en la que no se pueden tomar decisiones formales, arranca con una sesión de trabajo sobre «cómo aumentar el apoyo militar de la UE a Ucrania y los esfuerzos para reforzar la cooperación e integración industrial entre la UE y Ucrania», informó la presidencia danesa del Consejo de Europa.

La segunda de las sesiones tendrá como asunto central la implementación del libro blanco sobre la defensa europea, «en particular la identificación de proyectos sobre capacidades concretas».

La reunión informal de ministros de Defensa discutirá también cómo apoyar y adaptar las misiones militares de la UE y sus operaciones «en un contexto geopolítico cambiante». EFE

