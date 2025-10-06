The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Dinamarca intensificará los exámenes ambientales a los petroleros que pasan por sus aguas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 6 oct (EFE).- Dinamarca intensificará los controles ambientales a los que somete a los petroleros que pasan por sus aguas para poder actuar con más severidad contra los buques de la conocida como flota fantasma rusa, usada por Moscú para evadir las sanciones occidentales que pesan sobre Rusia por la guerra contra Ucrania.

En un comunicado, el Gobierno danés anunció este lunes que incrementará la supervisión que ejerce sobre los barcos que fondean frente a la costa de Skagen (norte), un punto en el que echan el ancla numerosos buques para reabastecerse de combustible y de provisiones y que sirve de punto de paso hacia el mar Báltico.

Debido al creciente paso de embarcaciones más viejas que transportan crudo ruso sancionado por aguas danesas, ha aumentado el riesgo de que sufra daños el ecosistema marino, argumentó el Ejecutivo.

«Es por ello que estamos reforzando los controles con reglas ambientales muy básicas para poder tomar medidas más efectivas y sistemáticas contra los petroleros y contra la flota fantasma rusa», declaró el ministro de Medio Ambiente danés, Magnus Heunicke.

«Debemos poner fin a la maquinaria de guerra de (Vladímir) Putin», argumentó por su parte el titular de Industria y Comercio, Morten Bodskov, y agregó que el Ejecutivo usa actualmente «todas las herramientas» a su alcance. EFE

