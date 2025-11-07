Dinamarca prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

Copenhague, 7 nov (EFE).- El Gobierno danés presentó este viernes un acuerdo con dos fuerzas opositoras para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años.

La propuesta, que cuenta con apoyo de una mayoría suficiente del Parlamento, incluye no obstante la posibilidad de que los padres puedan hacer una excepción y permitir el acceso desde los 13 años en algunos casos.

«Establecemos un nuevo estándar para de qué manera nosotros como sociedad podemos proteger a los niños y jóvenes», dijo en rueda de prensa la ministra danesa de Digitalización, Caroline Stage.

Stage resaltó que la «recomendación clara» del Gobierno es que los menores de 15 años no tengan acceso a las redes sociales, aunque admitió que puede haber situaciones «en las que los padres tengan otra opinión y sepan más».

La introducción de esa excepción es la que ha llevado a los tres partidos más a la izquierda del Parlamento danés a retirarse del acuerdo, al considerarlo «poco ambicioso con los algoritmos dañinos y que crean dependencia de TikTok, Snapchat e Instagram», indicó en un comunicado la diputada socialista Lisbeth Bech.

El proyecto de ley se dirige a las «grandes plataformas» que permiten crear perfiles de usuarios públicos y que están asociadas a «riesgos documentados» en forma de, por ejemplo, «diseños adictivos y contenido ilegal o dañino», señala el texto.

El acuerdo habla de estudiar la posibilidad de introducir una obligación legal a los fabricantes para que los productos para niños incluyan funciones protectoras, preinstaladas o de fácil acceso, contra ese tipo de contenido, «teniendo en cuenta las experiencias de Francia y España» en ese área.

«Espero que enviemos así una señal clara como sociedad de que debemos cuidar mejor de nuestros niños y jóvenes», dijo durante un acto electoral para las próximas elecciones municipales la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen.

Frederiksen encabeza un Gobierno de coalición con dos fuerzas liberales, a las que se han sumado en este acuerdo el Partido Conservador y el Partido Social Liberal.

El acuerdo incluye un total de 14 iniciativas, como campañas de información e impulsar ofertas alternativas, y cuenta con una financiación de 160 millones de coronas danesas (21 millones de euros).

La primera ministra danesa ya había anunciado el mes pasado en su discurso de apertura del año parlamentario su intención de restringir el acceso a redes sociales para los niños, aludiendo a que les estaban «robando» la infancia.

Dinamarca se une así a otros países que han anunciado medidas de ese tipo, siguiendo el ejemplo pionero de Australia, que en 2024 aprobó una ley para proteger a los niños contra posibles daños del uso de esas plataformas. EFE

