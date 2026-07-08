Dinamarca reafirma que Groenlandia «no está en venta» tras nuevos comentarios de Trump

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Ankara, 8 jul (EFE).- La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reafirmó este miércoles que Groenlandia «no está en venta» y que Copenhague defenderá «cada pulgada de su territorio», después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitiera en la víspera que ese territorio insular debería estar bajo control estadounidense y no danés.

«Ayer escuché al presidente de Estados Unidos, y creo que la postura de EE.UU. es desafortunadamente muy clara en este tema, mientras que nuestra postura es tan clara como lo ha sido siempre. Groenlandia, por supuesto, no está en venta», dijo la mandataria danesa a su llegada de la cumbre de la OTAN que se celebra hoy en Ankara. EFE

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