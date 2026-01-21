The Swiss voice in the world since 1935

Dinamarca reafirma que no puede negociar con Trump sobre Groenlandia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 21 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, rechazó este miércoles que Dinamarca pueda negociar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el territorio autónomo de Groenlandia.

«Donald Trump quiere iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia, pero no puede ser», dijo Rasmussen al término de una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés y en respuesta al discurso minutos antes del presidente estadounidense en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

alc/smm/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR