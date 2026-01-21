Dinamarca reafirma que no puede negociar con Trump sobre Groenlandia

Copenhague, 21 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, rechazó este miércoles que Dinamarca pueda negociar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el territorio autónomo de Groenlandia.

«Donald Trump quiere iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia, pero no puede ser», dijo Rasmussen al término de una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés y en respuesta al discurso minutos antes del presidente estadounidense en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

