Dinamarca refuerza con dos aviones sus patrullas en la región de Groenlandia

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Berlín, 7 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa danés anunció este martes la compra de dos aviones P-8A Poseidon, de la firma estadounidense Boeing, para fortalecer la presencia militar del país nórdico en la región de Groenlandia, isla ártica del país escandinavo cuya soberanía amenazó el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Según explicó en un comunicado el ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus, la adquisición de los dos aviones se enmarca, en particular, en las labores de refuerzo de la presencia militar de las Fuerzas Armadas de Dinamarca en Groenlandia.

«En los últimos años, las Fuerzas Armadas danesas han fortalecido su presencia militar, con una estrecha participación con el Gobierno de Groenlandia», tarea que incluye una «patrulla marítima aérea», señaló Bruus, quien apuntó que la compra de los dos aviones Boeing P-8A Poseidon prueba el compromiso danés con la OTAN.

«La adquisición es un claro indicador de que nos tomamos en serio la tarea común de la OTAN», agregó.

Dinamarca y Estados Unidos protagonizaron en 2025 un tenso pulso puesto que Trump amenazó con hacerse con el control de la isla danesa, hasta que a principios de año, en Davos, el presidente estadounidense y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alcanzaron un acuerdo sobre Groenlandia por el que la Alianza Atlántica reforzaría su presencia en la región ártica.

Dinamarca y Estados Unidos mantienen actualmente negociaciones sobre Groenlandia a través de un grupo de trabajo de alto nivel cuyos trabajos se espera terminen a finales de año, según estimaciones de las autoridades danesas.

«Dinamarca tiene una responsabilidad para la seguridad y la defensa en el Ártico y el Atlántico Norte», explicó el ministerio sobre la compra de los dos nuevos aviones, de los que dijo «fortalecerán la presencia» en esas regiones y servirán para aumentar «aún más la capacidad de respuesta y la potencia de combate de las fuerzas» danesas.

Capacidad de vigilancia submarina

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Dinamarca, Michael Wiggers Hyldgaard, destacó la capacidad de los P-8A Poseidon de Boeing para contribuir a las labores de defensa de su país en el Ártico y en el Atlántico Norte.

«Tenemos que ser capaces de defender todas las partes de nuestro reino. Esto también aplica a las regiones del Ártico y del Atlántico Norte. Y tenemos una obligación con la OTAN para contribuir en la defensa colectiva», manifestó el jefe del Estado Mayor danés en el primer día de la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara.

«Con la adquisición de dos nuevos aviones P-8, fortalecemos la capacidad de las Fuerzas Armadas en materia de intercepción y vigilancia a grandes distancias», agregó.

Según Boeing, los aviones modelo P-8 Poseidon son aeronaves de patrulla marítima multimisión con capacidades de vigilancia submarina y de superficie desde una altura que puede alcanzar los casi 12.500 metros durante largos periodos de tiempo gracias a su sistema de reabastecimiento en vuelo.

El avión de patrulla Boeing P-8A Poseidon para la vigilancia y reconocimiento marítimos es un sistema que ya usan aliados de Dinamarca, como Alemania. EFE

smm/ah