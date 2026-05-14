Dinamarca y Australia, favoritas hoy en la segunda semifinal de Eurovisión 2026

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Viena, 14 may (EFE).- El danés Søren Torpegaard Lund y la australiana Delta Goodrem son los dos grandes favoritos esta noche en la segunda semifinal del Festival de Eurovisión 2026, de la que saldrán los últimos diez participantes para la gran final del sábado.

Bulgaria y su ‘Bangaranga’ abrirán la noche a partir de las 21.00 horas (19.00 GMT) en el pabellón Wiener Stadthalle de Viena ante unos 10.000 espectadores.

El martes pasado se celebró la primera seminal, en la que se clasificaron los dos grandes favoritos, los finlandeses Linda Lampenius y Pete Parkkonen, así como el griego Akylas.

Además pasaron a la final Bélgica, Croacia, Lituania, Moldavia, Polonia, Serbia, Suecia y también Israel, cuya actuación estuvo acompañada por algunos abucheos y gritos en alusión a la situación en Gaza.

A la búlgara DARA le seguirán esta noche Azerbaiyán, Rumanía, Luxemburgo, Chequia, Armenia, Suiza, Chipre, Letonia, Dinamarca, Australia, Ucrania, Albania, Malta y Noruega.

Francia y Reino Unido también actuarán hoy, pero fuera de concurso, al tener ya asegurado su pase a la final como miembros del grupo de países que más aportan a la UER.

España -que hasta ahora formaba parte de ese grupo- y otros cuatro países decidieron boicotear la edición de este año en Viena por la participación de Israel.

Austria, como país anfitrión y vigente campeona, tiene su plaza asegurada y actuará también en la gala de hoy, en la que además se espera que JJ, el ganador de Basilea 2025, presente una nueva canción.

El principal favorito hoy es la canción danesa ‘Før Vi Går Hjem’, con marcado estilo escandinavo y claras influencias electrónicas.

La propuesta ha ido ganando fuerza en los últimos días en las casas de apuestas, donde ocupa la tercera posición y se sitúa ya muy cerca de la segunda Grecia, aunque ambos siguen muy lejos del líder, Finlandia.

Rumanía y Ucrania completan el grupo de candidatos con más opciones de llegar a la final, según las casas de apuestas.

A diferencia de las tres ediciones anteriores, las semifinales cuentan nuevamente con el voto de jurados profesionales de cada país participante para determinar, junto con el televoto, a las diez mejores actuaciones.

Por su parte, Australia ha elegido a Delta Goodrem para regresar a la ciudad donde el país debutó en el festival en 2015, cuando la Unión Europea de Radiodifusión (UER) autorizó su participación como país invitado y que más tarde acabaría consolidándose de forma permanente.

Goodrem y su tema ‘Eclipse’ se sitúan en cuarto lugar en las apuestas, empatados con Francia e Israel.

El pase a la final del israelí Noam Bettan no estuvo exento de tensión, pues al menos una persona gritó durante buena parte de su canción «Paren el Genocidio», según se pudo escuchar en la retransmisión de la televisión pública ORF.

El hombre que gritó durante la presentación israelí fue expulsado del recinto, junto con otras tres personas, según imágenes divulgadas en redes sociales.

ORF insistió ayer, miércoles, que no censurará abucheos del público en sus emisiones en directo, después de que la UER sí eliminara en su canal de YouTube los gritos contra el cantante Israelí. EFE

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