Dinamarca y Groenlandia proponen a Rutte una misión de la OTAN en torno a Groenlandia

1 minuto

Bruselas, 19 ene (EFE).- Dinamarca y Groenlandia propusieron este lunes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, una misión de la OTAN en torno a la isla ártica, informó el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen.

«Lo hemos debatido y también lo hemos propuesto», dijo a la prensa tras reunirse con Rutte en Bruselas junto a la responsable de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, si bien no reveló cuál fue la respuesta del titular de la Alianza Atlántica. EFE

cae-bru/rf