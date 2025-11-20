Dinamitan carretera que comunica a Medellín con el Caribe colombiano

Bogotá, 19 nov (EFE).- La carretera que une al departamento de Antioquia, en el noroeste del país, con la región Caribe quedó fuera de servicio luego de que grupos armados activaron explosivos que destruyeron por completo los carriles, informaron fuentes castrenses este miércoles.

El ataque ocurrió en el municipio de Yarumal, en un hecho que no dejó vehículos afectados ni personas lesionadas, porque que la explosión se produjo cuando no transitaba ningún automotor, detalló el Ejército en sus redes sociales.

«La vía permanece cerrada mientras los soldados aseguran el área para descartar la presencia de otros artefactos explosivos que puedan atentar contra la comunidad», agregó la información.

Por su lado, la Policía de Carreteras dijo que la explosión ocasionó «daños severos a la infraestructura vial, generando el levantamiento total de la calzada y dando lugar al cierre total de la vía».

Aunque las autoridades investigan el hecho, en la zona tienen fuerte presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

Este atentado se suma a la compleja situación de orden público que atraviesa el país. Este miércoles, siete policías colombianos y un civil resultaron heridos en un ataque perpetrado por disidencias de las FARC contra la estación de Policía de Jambaló, en el convulso departamento del Cauca (suroeste).

Según la población local, hombres armados vestidos de camuflado llegaron al casco urbano al amanecer de este miércoles, ordenaron a los habitantes evacuar las viviendas cercanas y, posteriormente, atacaron la estación de Policía, que era defendida por uniformados que estaban atrincherados.

Además, el fin de semana también se registraron ataques en otros municipios del Cauca, como Silvia, Corinto, Padilla y la capital departamental, Popayán, donde se vivieron momentos de tensión y se reforzó la presencia de la fuerza pública. EFE

mcg/ocm/eav