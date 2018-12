«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Estable, la riqueza de los 300 más acaudalados 30 de noviembre de 2018 - 12:58 Mientras que la riqueza total de los 300 residentes más ricos de Suiza se ha estancado durante el último año, ha habido algunos movimientos entre los diez primeros, informa la revista Bilanz. Según la lista anual de la publicación financiera, en 2018 la riqueza total de los 300 suizos más ricos alcanzó un nuevo récord de 675 000 millones de francos suizos (677 700 millones de dólares). Sin embargo, aunque la cifra es impresionante - representa una riqueza media de 2 250 millones de francos suizos-, supone un crecimiento menor del 0,2% con respecto al año pasado, lo que pone fin al continuo repunte al alza registrado en la última década. En 2008, la riqueza total de los 300 más adinerados ascendía a "solo" 459 000 millones de francos suizos. ¿Por qué el estancamiento? La revista explica la anomalía por la pérdida de valor del oro ("con el que algunas de las personas más ricas enriquecen su cartera"), así como la caída del valor de determinadas materias primas y de los valores en los mercados bursátiles europeos. La familia Kamprad, que controla la marca Ikea y cuyo fundador, el notoriamente ahorrativo Ingvar, falleció a principios de año, vuelve a salir airosa con un patrimonio estimado de entre 50 000 y 51 000 millones de francos suizos, casi el doble de los haberes de las familias farmacéuticas Hoffmann y Oeri, que se encuentran en segundo lugar. El barón cervecero suizo-brasileño Jorge Lemann, que en 2018 sufrió un revés bursátil de 7 000 millones de francos suizos, relacionado principalmente con su participación en AB InBev, cayó al tercer puesto. El multimillonario ruso Viktor Vekselberg, implicado este año en una tempestuosa confluencia de adquisiciones y sanciones de EE.UU., cayó del top 10, al igual que la familia Blocher, con un patrimonio de entre 10 000 y 11 000 millones de francos suizos. Bilanz aclara que su lista proporciona una visión general de todas las personas ricas en Suiza, ya sean nacionales o residentes extranjeros que pagan impuestos; hay 134 de estos millonarios en total en el país, afirma. Según la revista Forbes, 36 de ellos son ciudadanos suizos.