Diosdado Cabello: «Llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso»
Caracas, 11 sep (EFE).- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este jueves que «llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso», en referencia a Estados Unidos, país que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico que Caracas denuncia como intento de propiciar un «cambio de régimen».
«Creo que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso. Este partido debe revisar inmediatamente todas las formas más allá de lo que ya existe (…). Nadie puede subestimar a ese enemigo; nadie debe sobrestimarlo tampoco. Son derrotables, ellos lo saben», manifestó en una plenaria del chavismo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFE
