Diosdado Cabello: «Llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso»

3 minutos

Caracas, 11 sep (EFE).- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este jueves que «llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso», en referencia a Estados Unidos, país que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como intento de propiciar un «cambio de régimen».

«Creo que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso. Este partido debe revisar inmediatamente todas las formas, más allá de lo que ya existe. ¿Qué es lo ya que existe? Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra milicia, cuerpos policiales y organización popular», manifestó Cabello.

En una plenaria del chavismo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro llamó a no «subestimar a ese enemigo» ni tampoco «sobreestimarlo».

«Son derrotables, ellos lo saben», afirmó.

Asimismo, expresó que «el imperialismo y sus aliados» deben «tener claro» que cuando un pueblo «asume con dignidad una lucha no hay nada que lo detenga».

«Hemos visto a pueblos pequeños que se han impuesto y derrotado a grandes Ejércitos. Quien quiera recuerde a Vietnam (…), cuando un pueblo pequeño, pero con una voluntad férrea, y unido, fue capaz de darle una soberana lección al imperialismo norteamericano. No es con la guerra convencional. Es otro tipo de guerra y tenemos que pasar a esa fase y prepararnos», señaló el ministro.

En este sentido, aseguró que esto «no es apología a la guerra» sino «amor a la libertad».

«Tenemos que pasar de una revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía contra el opresor», añadió Cabello.

De igual forma, expresó que en «esa guerra que no será convencional» se defenderá a Venezuela «en todos los sitios, en todos los terrenos, en todos los frentes» con lo que se tenga «a mano».

«Verán los vendepatrias que están aquí qué van a hacer, pero a la hora de defender la patria la duda es traición. Y ese enemigo imperial debe tenerlo bien claro, debe saber que a nosotros no nos van a derrotar en dos días. Si se meten con Venezuela esa guerra no va a durar dos días, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Serán 100 años de guerra, pero los vamos a derrotar», manifestó Cabello, que también es secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Cabello llamó a «una resistencia activa prolongada», ya que Estados Unidos «nunca va a estar preparado para una guerra prolongada».

«Algún día, más allá de sus aviones, de sus submarinos, de sus naves nucleares, tendrán que poner los pies en tierra venezolana y ahí van a saber de qué está hecho este pueblo», advirtió.

Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó la semana pasada el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico. EFE

rbc/lb/fpa

(vídeo)