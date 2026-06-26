Diosdado Cabello anuncia la restricción del acceso al estado más afectado por terremotos
Caracas, 26 jun (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes.
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas para así «evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada» acudan a este estado. EFE
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