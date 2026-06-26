Diosdado Cabello anuncia la restricción del acceso al estado más afectado por terremotos

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Caracas, 26 jun (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir con un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas para así «evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada» acudan a este estado.

La idea de esta decisión es facilitar las labores de rescate y evitar obstaculizaciones, subrayó el alto funcionario chavista.

Unos cien edificios han colapsado en La Guaira, mientras se mantiene la movilización de más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se anunció el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.

Al menos 920 muertos y 3.360 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela, 48 horas desopués de los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y a La Guaira.

De igual forma, el Gobierno contabiliza 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.

Miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas, también han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira. EFE

rbc/jrg

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