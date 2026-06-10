Diosdado Cabello asegura que más de 28.000 policías han sido procesados en Venezuela

3 minutos

Caracas, 10 jun (EFE).- Un total de 28.314 funcionarios policiales fueron destituidos y sometidos a juicio por denuncias de corrupción y extorsión, informó este miércoles el ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello.

«Si alguien ha enfrentado la corrupción hemos sido nosotros, tratamos de hacer el trabajo en secreto, en silencio, como debe ser. En los últimos dos años han sido retirados de los organismos (policiales) y pasados a juicio (…) 28.314 funcionarios», dijo Cabello durante un acto con motivo de la «gran» consulta sobre la reforma del sistema de justicia que propuso la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

En el acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que otro problema que enfrenta el sistema es «la discrecionalidad con la que trabajan las policías estadales y municipales».

Venezuela comenzó el pasado 1 de junio un proceso de consulta nacional para reformar su justicia penal, con la puesta en macha de un plan para discutir nueve «grandes temas», entre ellos el retardo procesal, el acceso a la justicia, así como la ética y la independencia del Poder Judicial, acusado por opositores de estar al servicio del Gobierno.

El proceso inició por orden de la presidenta encargada, luego de denunciar y reconocer problemas de corrupción y retardo procesal.

Según dijo la propia presidenta el pasado 23 de mayo, tras un primer análisis, se encontraron tres grandes desafíos, entre ellos, los dos mencionados anteriormente y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos.

El fiscal general, Larry Devoe, explicó el pasado 1 de junio, durante la instalación de la consulta, que este proceso se hará para escuchar la opinión de todos los sectores e involucrados en el funcionamiento diario del sistema de justicia penal como comunidades organizadas, movimientos de derechos humanos, mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes y trabajadores.

Devoe, quien fue nombrado fiscal el pasado abril, dijo que se discutirán nueve grandes temas: la política criminal en la Venezuela del siglo XXI, el acceso a la justicia, la ética, la autonomía y la independencia, las garantías del debido proceso y la celeridad procesal, la eficiencia y la calidad en la organización y funcionamiento del sistema de justicia penal.

Igualmente, debatirán sobre el talento humano del sistema de justicia penal, la infraestructura, equipamiento y dotación del sistema y las herramientas tecnológicas para el acceso a la justicia. EFE

bam/lb/seo

(vídeo)