Diosdado Cabello critica que busquen dar un «carácter mítico» al viaje de Machado a Oslo

2 minutos

Caracas, 15 dic (EFE).- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desestimó este lunes las versiones sobre la salida del país de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y dijo que son un intento de darle un «carácter mítico» al viaje de la exdiputada a Oslo.

Los relatos sobre su salida son «parte de la estupidez ilustrada de la oposición» para poner «un nombre rimbombante», dijo Cabello en referencia a la llamada ‘Operación Dinamita Dorada’ para la salida de Venezuela de la dirigente opositora, que se encontraba en la clandestinidad tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Asimismo, el también ministro de Interior aseguró que «ya nadie habla de eso», que «ya pasó» y «no es tema de conversación en ninguna parte».

«(Aquí) todo en paz y tranquilidad, eso no nos afecta a nosotros, pero para nada», agregó.

Bryan Stern, el veterano de guerra de Estados Unidos que dirigió la operación secreta para evacuar por mar a la dirigente opositora de Venezuela, relató que la huida duró entre 15 y 16 horas e implicó transporte terrestre, marítimo y aéreo.

La nobel de la Paz llegó a Oslo en la madrugada del jueves tras viajar en secreto en barco a la isla caribeña de Curazao, desde donde voló a Noruega haciendo escala en Estados Unidos.

Machado no llegó a tiempo para la ceremonia del galardón, que recibió su hija, Ana Corina Sosa, en su nombre. Sin embargo, la dirigente se sumó a una agenda de actividades relacionadas al reconocimiento.

Este lunes, el medio noruego Aftenposten informó que Machado se fracturó una vértebra durante su complicado viaje para asistir a la ceremonia.

Machado pasó once meses en la clandestinidad en Venezuela, después de denunciar el fraude electoral y asegurar que el triunfo en los comicios fue de su candidato Edmundo González Urrutia.EFE

ls/bam/ajs

(video)