Diplomático de EEUU cree que todo el mundo espera la caída de Maduro pero no es el momento

2 minutos

Bogotá, 28 ago (EFE).- El diplomático estadounidense James Story, que fue el último embajador de su país en Venezuela, afirmó este jueves que todo el mundo, hasta los enemigos de una intervención militar, esperan la caída del régimen de Nicolás Maduro, pero considera que no es el momento para hacerlo.

«Todos esperamos el fin de la dictadura en Venezuela, todos en la región, hasta los que están diciendo que la intervención no debería pasar», manifestó Story en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

Según dijo, «para los venezolanos, para Colombia y para toda la región sería bienvenido acabar con una dictadura de este tamaño», pero expuso argumentos políticos y militares para dudar de la eficacia contra Maduro del despliegue naval de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

Más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, han sido movilizados por la Administración de Donald Trump para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe con el presunto objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico.

«Veo muy poco probable que este grupo pueda hacer algo (contra Maduro), porque tiene la capacidad de bombardear (pero) no tiene la capacidad de invadir. Eso son dos cosas distintas», afirmó.

Story, que fue embajador de Estados Unidos en Venezuela entre 2018 y 2023, casi todo ese tiempo desde la embajada en Bogotá ante la imposibilidad de hacerlo desde Caracas, subrayó que la prioridad del despliegue naval es la lucha contra las drogas que salen desde la nación caribeña.

Opinó que el despliegue puede suponer «una muestra de fuerza en la región y una amenaza para los grupos de narcotraficantes», y que puede ser útil si trabaja «con Colombia, con Panamá, con Guyana y en el Caribe para intentar frenar el narcotráfico».

El diplomático agregó que la flota desplegada «es una amenaza directa también a Maduro porque puede lanzar un ataque directo a Miraflores (el palacio presidencial venezolano), por ejemplo, si quisieran hacerlo».

«Lo que no es, es un grupo para una invasión o un enfrentamiento militar directo contra Venezuela. Este no es el tamaño necesario para hacerlo», subrayó. EFE

joc/pc/llb