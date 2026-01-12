Diplomáticos franceses y de otros países europeos convocados por Teherán

París, 12 ene (EFE).- El embajador de Francia y otros diplomáticos de «misiones europeas» fueron convocados este lunes por las autoridades de Irán, molestas por el apoyo que sus países han manifestado a los participantes en las protestas que recorren el país, señalaron fuentes de la diplomacia francesa.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, convocó «a los jefes de las misiones europeas para un intercambio sobre la situación actual», dijeron las fuentes de la diplomacia francesa.

«Los embajadores expresaron enérgicamente nuestra preocupación», afirmaron las fuentes.

Según medios franceses, que citan un comunicado de las autoridades iraníes difundido por la televisión estatal, los otros diplomáticos convocados por Araghchi era de las embajadas de Alemania, Italia y el Reino Unido.

La comunidad internacional ha expresado en los últimos días su preocupación por la represión de las protestas que comenzaron en diciembre pasado en respuesta a la creciente inflación y la crisis económica de Irán.

La Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición al régimen de Teherán con base en París, cifró en más de 3.000 los muertos en las protestas que se han desarrollado en Irán desde finales de diciembre por la represión de las autoridades.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.

La ONG noruega Iran Human Rights (IHR) declaró el domingo haber confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes, pero advirtió de que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, al tiempo que estimó que más de 2.600 manifestantes fueron arrestados. Subrayó asimismo que este es uno de los episodios más sangrientos desde la revolución de 1979. EFE

