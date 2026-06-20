Conversaciones de paz sobre Oriente Medio, auspiciadas por Suiza

El complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza, ya está preparado para acoger las conversaciones Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Se prevé que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán comiencen el domingo en Suiza. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia en el Líbano ha complicado la situación.

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Keystone-SDA, SRF, RTS Otro idioma: 1 English en Swiss-hosted Middle East peace talks hang by thread original leer más Swiss-hosted Middle East peace talks hang by thread

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán anunció el sábado que las negociaciones comenzarán el 21 de junio en el complejo turístico de Bürgenstock, en el centro de Suiza. A principios de esta semana, Irán y EE. UU. firmaron una carta de intenciones para negociar el fin de las hostilidades.

Suiza «sigue ofreciendo un marco discreto y fiable para facilitar las conversaciones sobre la aplicación del memorando de entendimiento entre EE. UU. e Irán en Bürgenstock», declaró el sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores no pudo dar detalles sobre quiénes asistirían. Sin embargo, el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, ha confirmado que los representantes especiales Steve Witkoff y Jared Kushner han llegado a Suiza.

«Jared y Steve llevan ya aquí unas horas, analizando algunos aspectos técnicos de estas negociaciones», declaró Vance a Fox News, y añadió que espera partir también hacia Suiza «en los próximos dos días».

Cuando se le preguntó cuándo podrían comenzar las conversaciones entre EE. UU. e Irán en Suiza, Vance respondió: «Podría ser mañana, pero estas cosas siempre van cambiando un poco».

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghai, anunció en la cadena estatal IRIB que los negociadores viajarían a Suiza para debatir los detalles del acuerdo marco y exigir a EE. UU. que cumpla con sus obligaciones de paz.

Baghai afirmó que Irán se había adherido al acuerdo, mientras que EE. UU. ya había violado el primer párrafo del mismo. Añadió que no se ha cumplido el compromiso de negociar un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano.

Los medios de comunicación libaneses han informado de víctimas mortales a causa de los ataques aéreos israelíes que tuvieron lugar el domingo, a pesar del acuerdo de alto el fuego. Tanto las Fuerzas de Defensa de Israel como Hezbolá se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego.

En respuesta, Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Ormuz.

«Las fuerzas estadounidenses siguen presentes y vigilantes para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se respeten, se cumplan y estén en pleno vigor y efecto», declaró el Mando Central de EE. UU. (Centcom).

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Adaptación, Patricia Islas

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