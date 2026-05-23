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Diplomacia suiza

EE.UU.-Cuba: Berna mantiene su oferta de buenos oficios

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EE.UU.-Cuba: Berna mantiene su oferta de buenos oficios
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En medio de una escalada de tensión entre Washington y La Habana, Berna mantiene a disposición sus buenos oficios en caso de solicitud.

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«En Cuba no aguantamos más»

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