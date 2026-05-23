EE.UU.-Cuba: Berna mantiene su oferta de buenos oficios

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En medio de una escalada de tensión entre Washington y La Habana, Berna mantiene a disposición sus buenos oficios en caso de solicitud.

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Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

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