Estados Unidos e Irán firmarán un acuerdo de paz en Suiza

Según se ha informado, las partes en conflicto y sus mediadores, Pakistán y Catar, propusieron Bürgenstock como lugar de reunión. Keystone-SDA

El memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra se prevé que se firme el viernes próximo en Bürgenstock, una localidad de montaña situada en el centro de Suiza y que acogió una cumbre de paz sobre Ucrania en 2024.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo confirmó el lugar a la agencia de noticias Keystone-SDA tras una información publicada en el periódico Neue Zürcher Zeitung. El ministerio ha indicado que lleva varios días en estrecho contacto con EE. UU., Irán, Pakistán y Catar con el fin de facilitar una reunión para abordar la posible firma de un memorándum de entendimiento entre EE. UU. e Irán, así como para facilitar la llegada de las delegaciones a Suiza.

La firma está prevista actualmente para el viernes en Bürgenstock. «Esta ubicación fue propuesta por los mediadores pakistaníes y qataríes, así como por Estados Unidos e Irán», señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores. Suiza actúa como mediadora y está creando las condiciones prácticas y diplomáticas necesarias para que esta reunión tenga lugar en su territorio.

Anteriormente se había informado de que, según fuentes iraníes, el viernes iba a comenzar en Suiza una nueva ronda de negociaciones entre EE. UU. e Irán, inmediatamente después de la firma del acuerdo marco negociado. Estas nuevas conversaciones debían concluir en un plazo de 60 días. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi, y lo informó la agencia de noticias Tasnim en Teherán.

Aragchi añadió que el fin de la guerra implicaría el fin de la ocupación israelí de territorios en el Líbano. Irán consideraría cualquier nuevo ataque israelí contra el Líbano y cualquier ocupación continuada de dichos territorios como un incumplimiento del acuerdo alcanzado.

Según fuentes estadounidenses, EE. UU. e Irán ya han firmado el acuerdo marco de forma digital.

Bürgenstock, anfitrión de reuniones de alto nivel

El Bürgenstock es descendiente de la belle époque, la primera edad de oro del turismo suizo. Fue construido en 1873 por iniciativa de dos empresarios locales y ha sido sede de reuniones políticas de alto nivel.

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Adaptado por Patricia Islas

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