La violencia en Irán pone a prueba el carácter de Suiza

Las estimaciones sobre el número de personas fallecidas en las manifestaciones en Irán oscilan entre 2.500 y 3.500. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La Unión Europea ha declarado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista. ¿Debería Suiza, que ha representado los intereses de Estados Unidos en Irán durante 40 años, seguir el mismo camino? Para el exembajador Tim Guldimann, la respuesta está clara.

Las últimas protestas en Irán han desatado una nueva ola de violencia. Las fuerzas de seguridad y la Guardia Revolucionaria respondieron a las manifestaciones en varias ciudades con munición real, gases lacrimógenos y arrestos masivos.

Organizaciones de derechos humanos y activistas han reportado varios miles de personas heridas y fallecidas. Las cifras exactas son casi imposibles de verificar, ya que el acceso a Internet en Irán está en gran medida bloqueado.

Suiza también sigue con preocupación los acontecimientos. En las últimas semanas se han producido manifestaciones contra el régimen iraní en varias ciudades, incluidas Berna y Zúrich. La policía intervino frente a la Embajada de Irán en Berna después de que una protesta no autorizada escalara.

El Gobierno helvético ya había armonizado las sanciones contra Irán en diciembre y las había adaptado a medidas internacionales previas para evitar su elusión a través de Suiza. Hace unas semanas, algunos partidos políticos de izquierda instaron a las autoridades a alinear las sanciones con las de la Unión Europea.

A mediados de enero, Suiza convocó al embajador iraní en Berna para expresar su máxima preocupación por la represión violenta en Irán. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores condenó en X la violencia en curso y pidió a las autoridades que pusieran fin a la represión contra los manifestantes y respetaran los derechos humanos.

Mensajero entre EE. UU. e Irán

Suiza adquiere un papel destacado en este contexto, ya que ha representado los intereses de Estados Unidos en Irán como potencia protectora durante más de 40 años.

El mandato de potencia protectora se remonta a la crisis de los rehenes de 1979: tras la proclamación de la República Islámica en Irán, estudiantes ocuparon la Embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron al personal como rehenes. Estados Unidos rompió entonces todas las relaciones diplomáticas con Irán.

Un año después, Suiza ofreció representar los intereses de EE. UU. en Irán. Desde 1980, actúa así como un «mensajero» entre Washington y Teherán, asumiendo tareas diplomáticas y consulares.

El exembajador suizo en Teherán, Tim Guldimann, describe este papel como pragmático y sin espectáculo. «Si el Gobierno iraní quiere transmitir algo al Gobierno estadounidense, se pone en contacto con la Embajada de Suiza, que lee el mensaje escrito y lo remite al Ministerio de Relaciones Exteriores, con un comentario si es necesario».

Buenos oficios

La protección de intereses extranjeros tiene una larga tradición en la política exterior suiza. Suiza ha asumido mandatos de potencia protectora durante más de 100 años. Durante la Segunda Guerra Mundial llegó a tener alrededor de 200 mandatos para 35 países. El requisito siempre es el consentimiento de todas las partes involucradas.

Estos mandatos otorgan a Suiza peso internacional y le permiten ejercer influencia como mediador neutral. El Ministerio de Relaciones Exteriores considera esta actividad parte de sus llamados «buenos oficios». Además del mandato recibido por EE. UU. en Irán, Suiza cumple actualmente otros siete mandatos como potencia protectora.

Entre la neutralidad y la responsabilidad

La violencia de los últimos días en Irán dificulta aún más el desempeño de este papel. Suiza se enfrenta a la tarea de mantener el diálogo y, al mismo tiempo, adoptar una postura clara frente a las violaciones de los derechos humanos, sin socavar su papel como intermediario.

Mantener este equilibrio está estrechamente relacionado con la política de neutralidad. Históricamente, Suiza ha confiado en el diálogo con todas las partes para mantener abiertos los canales de comunicación incluso en situaciones tensas.

Guldimann no ve un problema moral fundamental en dialogar con regímenes autoritarios. El factor decisivo no es con quién se habla, sino si se renuncia a las propias posiciones. El diálogo por sí solo no significa consentimiento. «Solo se volvería problemático si Suiza, para no comprometer su mandato, dejara de defender las posiciones políticas que normalmente adoptaría», explica.

En el extranjero, sin embargo, esta contención también se observa con escepticismo. Ali Fathollah-Nejad, politólogo germano-iraní y director del Centro para el Medio Oriente y el Orden Global, advierte que la neutralidad suiza en la situación actual podría interpretarse como alinearse con el lado equivocado.

«Se teme que Suiza todavía sea considerada, en algunos aspectos, un refugio seguro para los intereses de la República Islámica», señala. Eso no sólo podría dañar la reputación de Suiza, sino también perjudicar sus propios intereses, añade Fathollah-Nejad.

Una oficina de cambio de divisas en Teherán. La situación económica en Irán se ha deteriorado significativamente. AFP

La UE incluye a la Guardia Revolucionaria en la lista de terroristas

La tensión se evidencia especialmente en la discusión sobre una posible clasificación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Esta decisión fue adoptada por los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la UE el 29 de enero.

La Guardia Revolucionaria es la fuerza armada élite de Irán y depende directamente del Líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Desempeña un papel clave en la represión de las protestas.

Su inclusión formal la equipara con organizaciones como Al Qaeda, Hamas o el Estado Islámico. Esta decisión se ha debatido en la UE durante años, pero no se ha alcanzado consenso.

Suiza también está sopesando las consecuencias políticas y diplomáticas de esta medida. Para el exembajador Tim Guldimann, esta cuestión debe evaluarse de manera independiente del mandato de potencia protectora.

«Si Suiza juzga acertada esa categorización, debería tomar esa medida», afirma Guldimann. «Si el mandato termina como resultado, que así sea. Mantenerse firme en tus convicciones políticas también implica asumir un riesgo», añade.

Texto original editado por Marc Leutenegger. Adaptado del inglés por Carla Wolff, revisado por Patricia Islas

