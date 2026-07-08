Suiza busca fortalecer su intercambio comercial e inversiones con México

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Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Suiza, Guy Parmelin, acordaron este miércoles fortalecer las inversiones, ampliar la cooperación en educación, ciencia e innovación y actualizar el acuerdo comercial entre México y la AELC, a la que Suiza pertenece.

Suiza es el sexto país con más inversiones en México, indicó el presidente de Suiza, Guy Parmelin, que busca reforzar las relaciones comerciales con su principal socio en Latinoamérica.

En visita oficial, Parmelin estuvo acompañado de un grupo de diversos representantes empresariales que buscan contribuir “a la implementación del plan México de la presidenta Sheinbaum” con sus inversiones.

Existen en México cerca de 400 empresas suizas, las cuales generan cerca de 50 mil empleos directos y en México viven unas 5.400 personas con la nacionalidad suiza.

Además, sendos representantes destacaron el compromiso por la devolución de objetos culturales. “Desde 2018, 67 piezas han vuelto a México. Por esa razón nos une mucho más que la relación económica y la relación comercial”, indicó la presidenta, que aprovechó el momento de la conferencia de prensa tras el encuentro para agradecer públicamente a la embajadora de México en Suiza, Martha Cecilia Jaber Breceda, por su participación en esta tarea.

El 23 de junio pasado la embajadora mexicana recibió una colección de 37 objetosEnlace externo culturales de origen mexicano por parte de dos ciudadanas suizas.