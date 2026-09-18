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Diplomacia suiza

Suiza como sede de conversaciones de paz

Suiza a veces resulta ser escenario de debates de gran importancia entre los líderes mundiales. ¿Qué la convierte en la «anfitriona ideal»? ¿Y qué obtiene el país a cambio de desempeñar este papel?

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Mi trabajo se centra en conectar con ustedes, nuestro público, y generar confianza en nuestro periodismo. Desarrollo herramientas de interacción, como debates multilingües, y ayudo a distribuir nuestros contenidos a los usuarios en todas las plataformas. Exenfermera, estudié lingüística inglesa y medios de comunicación, donde me interesé por el periodismo y la información en la era digital.

Reportera especializada en asuntos exteriores suizos, con un trabajo paralelo como subeditora en la redacción en inglés. Anteriormente, me enfoqué en la desinformación y la verificación de hechos, que todavía produzco ocasionalmente.

(versión en español)

Suiza suele desplegar la alfombra roja para recibir a adversarios que desean dialogar sobre sus diferencias. Esto forma parte de su papel de «buenos oficios»: actuar como tercera parte neutral para ayudar a resolver conflictos.

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Editado por Tony Barrett / vm

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