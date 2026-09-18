Suiza como sede de conversaciones de paz

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Suiza a veces resulta ser escenario de debates de gran importancia entre los líderes mundiales. ¿Qué la convierte en la «anfitriona ideal»? ¿Y qué obtiene el país a cambio de desempeñar este papel?

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Suiza suele desplegar la alfombra roja para recibir a adversarios que desean dialogar sobre sus diferencias. Esto forma parte de su papel de «buenos oficios»: actuar como tercera parte neutral para ayudar a resolver conflictos.

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Mostrar más Por qué Suiza acoge negociaciones de paz Este contenido fue publicado en Suiza es desde hace décadas escenario habitual de negociaciones de paz. ¿Por qué las partes en conflicto suelen elegirla para negociar y qué obtiene Suiza al acogerlas? leer más Por qué Suiza acoge negociaciones de paz

Editado por Tony Barrett / vm

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