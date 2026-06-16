Suiza habla con Ucrania sobre sus buenos oficios
El presidente suizo Guy Parmelin recibió a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski para mantener una reunión bilateral en el aeropuerto de Ginebra. En la agenda figuraron los buenos oficios de Suiza en el conflicto entre Kiev y Moscú, la reconstrucción de Ucrania y el acuerdo de libre comercio con ese país.
«Me alegra mucho volver a verte después de Davos», en enero, dijo el presidente suizo al dar la bienvenida a Zelensky poco después de las 22:00.
Por parte suiza, estuvo presente Gabriel Lüchinger, jefe de asuntos de seguridad internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. «Gabriel, nos conocemos», dijo Zelenskyi.
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Parmelin condena la violencia en las protestas contra el G7
La delegación ucraniana llegó a Ginebra antes de la Cumbre del G7, que se celebra en la cercana Evian, al otro lado de la frontera con Francia. Parmelin dedicó el lunes a dar la bienvenida a los líderes del G7 a medida que aterrizaban en el aeropuerto de Ginebra, todos excepto el anfitrión, el presidente francés Emmanuel Macron, que llegó a Evian el domingo sin hacer escala en Ginebra.
«Necesitamos las condiciones adecuadas, como las que ofrece la Ginebra Internacional, para garantizar esta bienvenida», declaró Parmelin a los periodistas.
El Gobierno, al igual que las autoridades de Ginebra, «condena en los términos más enérgicos posibles» los disturbios del domingo en Ginebra, añadió Parmelin. Los responsables serán llevados ante la justicia, afirmó. Parte de la protesta contra el G7 del domingo estuvo marcada por actos violentos que incluyeron la rotura de ventanas, la destrucción de marquesinas de autobús y el incendio de un coche.
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Tras las reuniones bilaterales con Brasil, la UE y Ucrania el lunes, se reunirá con el primer ministro británico Keir Starmer en Evian este martes.
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Adaptación, Patricia Islas
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