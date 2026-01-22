Trump lanza en Davos su «Junta de Paz»

Proclamándose hacedor de paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la carta fundacional de su «Junta de Paz» al margen de la agenda del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Patricia Islas

Trump mismo presidirá este gremio destinado a trabajar en la resolución de conflictos en el mundo, «en colaboración» con las Naciones Unidas, aseguró el jefe de Gobierno estadounidense.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania o Venezuela, Trump firmó el documento que crea la Junta de Paz, en compañía de líderes como el argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

Esta iniciativa busca apuntalar la imagen de pacificador de Trump, un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.

Aunque inicialmente el órgano se creó para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Hamás e Israel, sus estatutos no limitan la función al territorio palestino y han generado preocupación de que Trump quiera que rivalice con la ONU.

Para el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, muchos puntos de esta propuesta siguen siendo confusos.

Cassis explicó ante periodistas que esta junta debía formar parte originalmente del plan de paz para Gaza, que Suiza sigue apoyando. Pero esta mención no figura en los documentos escritos, lo que sugiere que la organización de Donald Trump podría tener un alcance mucho más amplio. El Consejo Federal, es decir, el Gobierno colegiado helvético, deberá examinar la cuestión, apuntó.

