Diputada chavista rechaza el simulacro de evacuación de la embajada de EE.UU. en Caracas

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Caracas, 23 may (EFE).- La diputada Iris Varela, exministra del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro, rechazó este sábado el ejercicio que Estados Unidos realizó en su embajada en Caracas como parte de un simulacro de evacuación ante contingencias y que fue autorizado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

«Váyanse al carajo yankees de mierda! El pueblo venezolano jamás se dejará aplastar por imperio alguno. Hagan lo que hagan, la patria vencerá», dijo la exministra del Servicio Penitenciario en un mensaje en X.

Así mismo, Varela indicó que «en la guerra asimétrica la respuesta a la confrontación no es como la planifica el enemigo», y recordó la estrofa del himno nacional que dice: «compatriotas fieles, la fuerza es la unión».

Estados Unidos realizó este sábado un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas, con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban al jefe del Comando Sur, Francis Donovan, y un contingente militar a bordo.

El simulacro, que también sirvió para que autoridades del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez se encontraran con Donovan, se realizó entre las 10:00 y las 14:00 horas locales (14:00 y 18:00 GMT).

Mientras el ejercicio ocurría, decenas de chavistas se concentraron en una plaza del centro de Caracas para protestar contra lo que consideraron como una «injerencia» de Estados Unidos.

Venezuela y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, dos meses después de la captura del depuesto exmandatario Nicolás Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett. EFE

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