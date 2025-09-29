The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Diputada de ultraderecha lusa logra acuerdo y evita sanción tras publicar nombre de niños

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 29 sep (EFE).- La diputada del partido ultraderechista portugués Chega Rita Matias informó este lunes de que ha llegado a un acuerdo para no ser sancionada tras divulgar en redes sociales los nombres de menores inmigrantes matriculados en una escuela de Lisboa para defender una reforma de la ley migratoria.

A la salida del Tribunal Civil de Lisboa, la política explicó en declaraciones a periodistas que no está autorizada a decir las condiciones del acuerdo, alcanzado con los padres de uno de los niños, que pusieron una queja en su contra, pero afirmó que de esta manera evitará ser sancionada.

«Quedó demostrado que no hubo intención de dolo, de herir, de exponer a esos niños en particular», justificó Matias, quien recalcó que «fue un ejercicio de retórica política para probar un punto».

Aun así, aseguró que «no hay arrepentimiento», ya que lo hizo por una razón política y no para atentar contra menores.

«Quien conoce mi actuación política sabe que lucho por la defensa y protección de los niños y que jamás haría nada con la intención de perjudicar a un menor», recalcó.

Según el canal SIC Notícias, el acuerdo incluye retirar todas las referencias de audio y texto al nombre de ese menor.

Los hechos denunciados ocurrieron durante el debate de los cambios a la Ley de Extranjeros propuestos por el Gobierno de centroderecha, que contaron con el apoyo de Chega, en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) el pasado 4 de julio.

Durante su intervención, el líder de Chega, André Ventura, leyó una lista de nombres de niños matriculados en un colegio lisboeta para criticar que ninguno era un nombre portugués, según su consideración, con el fin de defender el endurecimiento de las políticas migratorias en el país, y, más tarde, Matias publicó los nombres completos en un vídeo compartido en redes sociales.

La divulgación de esta lista llevó también a que la Fiscalía portuguesa abriera una investigación a Ventura y Matias.EFE

cch/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR