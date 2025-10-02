Diputada del partido de Lula está entre los brasileños de la Flotilla detenidos por Israel

São Paulo, 1 oct (EFE).- Luizianne Lins, diputada del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está entre los brasileños que viajaban en la «Flotilla Global Sumud» rumbo a Gaza y fueron detenidos por Israel, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El Gobierno brasileño afirmó -en una nota- que acompaña «con preocupación» la interceptación, por parte de Israel, de embarcaciones de la «Flotilla Global Sumud», en las que viajaban varios brasileños que fueron detenidos, entre ellos Lins.

«Brasil recuerda el principio de la libertad de navegación en aguas internacionales y destaca el carácter pacífico de la flotilla», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no especificó el número total de brasileños detenidos por las autoridades israelíes.

El Ejecutivo de Lula deploró la operación militar de Israel, pues a su juicio «viola derechos y pone en riesgo la integridad física de manifestantes en acción pacífica».

Así mismo, la cancillería brasileña recordó que, «en el contexto de esta operación militar condenable, la responsabilidad por la seguridad de las personas detenidas recae en Israel».

Brasil aprovechó además para exhortar a Israel a «levantar inmediatamente y de manera incondicional todas las restricciones a la entrada y distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, de conformidad con sus obligaciones como «potencia ocupante, a la luz del derecho internacional humanitario».

Lula se ha referido en repetidas ocasiones a los bombardeos y a la ocupación de Gaza como un «genocidio» contra la población palestina, a lo que Israel respondió declarándolo «persona non grata», lo que ha llevado a mínimos la relación bilateral.

Brasil ha condenado los ataques del 7 de octubre de 2023 de la milicia palestina Hamás a Israel que originaron el actual conflicto, pero también ha criticado con dureza la respuesta dada por Israel, que ha causado la muerte de más de 66.000 de personas en Gaza, algunos de ellos por desnutrición severa. EFE

