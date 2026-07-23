Diputada hondureña propone regular la reelección presidencial tras crisis política de 2017

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Tegucigalpa, 23 jul (EFE).- La diputada del opositor Partido Liberal de Honduras, Alia Kafati, presentó este jueves ante el Parlamento una iniciativa de ley para regular la figura de la reelección presidencial, un tema que generó una profunda crisis política en 2017 tras permitir un segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

El proyecto propone que la reelección presidencial «se permitirá únicamente por una sola vez» y establece que quien haya ejercido la Presidencia durante dos períodos constitucionales quedará «inhabilitado» de manera definitiva para aspirar nuevamente al cargo de mandatario, designado presidencial (vicepresidente) o diputado.

La iniciativa reconoce la «existencia y vigencia» de la sentencia emitida en abril de 2015 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que permitió la reelección de Hernández en los comicios de 2017, y plantea establecer un marco jurídico que evite la concentración prolongada del poder.

Según Kafati, tras ese fallo judicial, el ordenamiento jurídico hondureño quedó sin un límite explícito de mandatos, lo que generó un «vacío normativo» sobre el número de veces que una persona puede ejercer la Presidencia del país.

«Este tema nos va a tocar ciertos nervios a todos los políticos; sin embargo, es algo que es necesario hablar, discutir y, especialmente, aprobar», afirmó Kafati durante la presentación de la propuesta ante el pleno legislativo.

La diputada recordó que Honduras «ha vivido dos crisis constitucionales en las últimas dos décadas, protagonizadas por el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y su famosa ‘Cuarta Urna’, y por el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) con una reelección que quedó abierta».

Zelaya fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía una consulta popular denominada la ‘Cuarta urna’, sobre unas reformas constitucionales que incluirían la reelección presidencial, desoyendo los impedimentos legales que aducía la justicia en aquel momento.

La diputada indicó que corresponde al Parlamento definir «reglas claras que garanticen la alternabilidad democrática, la seguridad jurídica, la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y la estabilidad institucional».

El debate sobre los límites de la reelección presidencial vuelve a tomar fuerza en Honduras a pocos días del regreso del expresidente Hernández a Tegucigalpa, de donde salió en abril de 2022 extraditado a EE.UU., que lo juzgó y condenó en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico y delitos relacionados con armas, pero fue indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Hernández anunció que retornará el 26 de julio, luego de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional emitida por la Interpol, tras aceptar una solicitud de presentación voluntaria. EFE

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