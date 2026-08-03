Diputada opositora paraguaya denuncia haber sido jaqueada y robada por 5.800 dólares

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Asunción, 3 ago (EFE).- Una diputada de la oposición en Paraguay denunció este lunes haber sido víctima del robo de unos 35 millones de guaraníes (alrededor 5.894 dólares) de su cuenta bancaria, al parecer mediante un programa malicioso o virus informático.

«Me vaciaron totalmente la cuenta de mis haberes del Congreso», declaró a periodistas la dirigente Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), quien relató que el presunto ataque informático ocurrió el pasado sábado mientras hacía unos pagos personales desde la web de su banco.

La diputada aseguró que, además de los fondos en la cuenta, los ciberdelincuentes sustrajeron un sobregiro por unos 800.000 guaraníes (134 dólares).

Vallejo explicó que la Policía Nacional atribuyó el incidente a un posible programa malicioso o ‘malware’ al parecer operado de forma remota.

«No soy el primer caso», afirmó le legisladora, quien pidió que «caiga esta red de delincuentes».

Esta misma jornada, cinco presuntos integrantes de una red internacional acusada de estafar a más de 2.000 personas con ofertas de trabajo promocionadas a través de redes sociales y plataformas de mensajería fueron detenidas por las autoridades paraguayas tras una serie de operativos en el departamento de Misiones (sur), fronterizo con Argentina.

El año pasado, distintas web del Estado, entre ellos la de la Presidencia de Paraguay, de la Cámara de Diputados y de despachos del Gobierno, fueron blanco de incidentes informáticos posteriormente controlados.EFE

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