Diputada opositora salvadoreña pide reducir 50 % de impuesto sobre la renta a trabajadores

2 minutos

San Salvador, 26 feb (EFE).- La diputada salvadoreña Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, propuso este jueves a la Asamblea Legislativa una reducción del 50 % del impuesto sobre la renta a los trabajadores durante 2026 ante el «incremento progresivo y sostenido del costo de la vida».

«El Estado salvadoreño no está gastando de una forma racional. Lo que se pudiera dejar de recaudar por esta medida temporal, por un año, se podría recuperar si el Estado dejara de comprar bitcóin», o gastar en festejos y publicidad, dijo la legisladora a periodistas.

Agregó que busca que el que «se sirve con cuchara grande todos los días y que hace fiesta con el dinero que no es suyo (impuestos), ese es el que tiene que ahorrar» y no «los trabajadores que estiran sus salarios de forma extrema».

La iniciativa, que Ortiz intentó introducir en la sesión plenaria del martes pasado y que no contó con el respaldo del partido gobernante Nuevas Ideas y sus aliados, fue introducida formalmente para que la Junta Directiva la envíe a una comisión.

Esta medida establece que la reducción del 50 % se aplicará únicamente a los ingresos generados por trabajo a lo largo de 2026.

A finales de enero, una encuesta del jesuita Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) indicó que la situación de la economía se posicionó, por segundo año consecutivo, como el principal problema para los salvadoreños, por delante de la seguridad y las pandillas, bajo la Administración de Nayib Bukele.

El estudio, que evaluó la situación general del país en 2025, indicó que el 28,4 % de la población considera como el «principal problema que enfrenta actualmente El Salvador» es la economía, mientras que el alto costo de la vida y el desempleo alcanzaron el 8,4 % y 8,1 %, respectivamente.

El 58,2 % de las personas manifestó que la situación económica ha llevado a sus familias a dejar de consumir ciertos alimentos, de los que el 32,4 % dijo que fue la carne y el 14,9 % la leche. EFE

