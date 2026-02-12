Diputado alemán visita zona boscosa de El Salvador donde se pretende ejecutar obra estatal

San Salvador, 12 feb (EFE).- El diputado alemán Max Lucks visitó este jueves una zona boscosa de El Salvador que se encuentra «amenazada» por «megaproyectos», entre ellos un centro de feria y de convenciones estatal que sería construido por China, según han denunciado ambientalistas.

«Podemos lograr mucho más juntos, El Salvador, Alemania y Europa. Podemos lograr muchas juntos si compartimos los objetivos y trabajamos juntos por las cosas, si no construimos centros de convenciones solo para tener algún apoyo para algunos años», dijo el diputado alemán en una breve intervención en el sitio.

Lucks, miembro del Parlamento de Alemania y quien fue acompañado por una veintena de ambientalistas, apuntó que «creo en ser socios, donde juntos protegemos el clima, los pulmones verdes en las ciudades aquí en El Salvador y en Alemania».

«Podemos luchar por los derechos humanos de la gente, por la democracia, por el Estado de Derecho y creo que ese futuro tan positivo todavía está por venir», añadió.

En esta zona boscosa, conocida como El Espino, se pretende realizar la construcción de una nueva sede del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Para este proyecto, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), autorizó la transferencia de más de 55.700 metros cuadrados de terreno de una antigua zona cafetalera.

La antigua sede del CIFCO fue adaptada en 2020 por el Gobierno salvadoreño para funcionar como hospital destinado a atender a personas afectadas por la COVID-19, y desde entonces opera como el Hospital El Salvador.

En agosto pasado, el movimiento Todos Somos El Espino -que nació a partir del anuncio de la construcción de la obra estatal- reunieron unas 26.000 firmas digitales para presentarlas al Congreso, la Presidencia y la embajada de China en San Salvador para mostrar su descontento y se replantee el lugar de construcción.

Max Lucks y la también alemana Gökay Akbulut se trasladaron el martes a una prisión salvadoreña para solicitar la liberación de la activista Ruth López, crítica del Gobierno de Nayib Bukele, y de las personas detenidas «injustamente» en El Salvador en el contexto del régimen de excepción, que en marzo cumplirá 4 años de vigencia y mantiene suspendidas varias garantías constitucionales.

Los alemanes también han sostenido reuniones con algunas organizaciones salvadoreñas de derechos humanos para conocer la situación del país en materia de derechos y libertades civiles. EFE

