Diputado chavista lamenta que opositor Márquez haya aparecido en el discurso de Trump

2 minutos

Caracas, 1 mar (EFE).- El diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la Ley de Amnistía, lamentó este domingo que el opositor venezolano Enrique Márquez haya aparecido públicamente en el discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado martes.

«Yo lo que lamento en el caso de él es que haya aparecido públicamente con el presidente del país que nos agredió, en un homenaje a los militares que nos bombardearon y mataron a venezolanos», señaló Arreaza en entrevista para el canal privado Venevisión.

Para el exdiputado ese escenario no es el adecuado para alguien que «pretende generar confianza en el pueblo».

Sin embargo, dijo esperar que todos los opositores del país, entre ellos Márquez, ejerzan la política de manera «abierta, constitucional, pacífica, con un proyecto de país».

Márquez apareció por sorpresa en el Capitolio en el transcurso del pronunciamiento de Trump ante la sesión conjunta del Congreso, donde alabó nuevamente el operativo estadounidense que el pasado 3 de enero capturó a Nicolás Maduro, que aguarda ahora juicio federal en Nueva York por narcoterrorismo y conspiración.

Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo.

El excandidato fue excarcelado el 8 de enero pasado, cuando el titular del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un «número importante» de personas.

El viernes, Márquez aseguró que Estados Unidos tiene pleno entendimiento de la situación del país suramericano así como de lo que se debe hacer para mejorar la crisis social, política y económica, por lo que lo consideró un «gran aliado» para el futuro de Venezuela.

El exdiputado dijo que tuvo muchas conversaciones en Washington pero descartó responder si se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aunque sí señaló estar de acuerdo con el plan de tres fases para Venezuela planteado por el funcionario estadounidense, que consiste en sendas etapas de «estabilización, recuperación y transición». EFE

