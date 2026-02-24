Diputado chavista reconoce que «es imposible» que la ley de amnistía pueda cubrirlo «todo»

3 minutos

Caracas, 24 feb (EFE).- El diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la Ley de Amnistía en Venezuela, reconoció este martes que «es imposible» que este instrumento jurídico pueda cubrirlo «todo», aunque consideró que es un «gran paso».

«Una ley es imposible que cubra y que pueda resolver una situación-país. Pero sí aporta, creo que es un gran primer paso. (…) Falta mucho en el sentido de liberaciones, en el sentido de evaluar situaciones judiciales», indicó Arreaza en un programa de radio con el periodista Román Lozinski, transmitido en YouTube.

Consultado por los excluidos de la ley, el también excanciller respondió que no se le puede dar el beneficio a todos, pero añadió que se van a «evaluar otros casos» desde «el espíritu de la amnistía».

La ley especifica la amnistía para 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye a varios presos políticos, entre ellos militares, y no cubre todo el período planteado desde 1999 hasta 2026.

En relación a los casos de militares, Arreaza aseguró que «la Justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas», sin abundar en detalles. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay unos 185 militares detenidos entre los más de 600 presos políticos.

El diputado, quien niega que haya personas detenidas por motivos políticos, intercambió las palabras y dijo que cree que esta semana saldrán en libertad los «políticos presos» registrados por organizaciones, la Fiscalía y el sistema penitenciario venezolano.

Por otra parte, reconoció que se ha aplicado «a veces muy bien y a veces muy mal» la ley contra el odio -en vigor desde 2017 y que establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio»-, que varias ONG pidieron derogar en la amnistía, al mencionar casos de personas que fueron arrestadas «por unos mensajes en su teléfono».

«No hay derecho a revisar el teléfono en una alcabala (control policial en vías terrestres)», subrayó.

Sin embargo, aseguró que la ley contra el odio ha «salvado la vida» de otras personas a quienes han amenazado de muerte y citó casos de supuestos mensajes en los que se llama al linchamiento de chavistas.

«Nosotros hemos visto que ponen ahí ‘Vayan a casa de la señora tal y línchenla porque es chavista'», aseguró Arreaza.

Un total de 2.021 personas han sido excarceladas, pero con medidas cautelares, y 177 presos han sido beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía, según dijo el lunes Arreaza.

Sin embargo, Foro Penal ha verificado desde el 20 de febrero, un día después de la aprobación de la Ley de Amnistía, hasta este martes a las 9.10 hora local (13.10 GMT) un total de 109 liberaciones plenas.

Asimismo, ha confirmado 545 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un «número importante» de personas.EFE

rbc/lb/rod