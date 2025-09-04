The Swiss voice in the world since 1935

Diputado electo venezolano rechaza anulación del TPS en EEUU: «Golpea a miles de familias»

Caracas, 4 sep (EFE).- El opositor de Venezuela y diputado electo Tomás Guanipa rechazó este jueves la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado por Estados Unidos a venezolanos en 2021, al considerar que «golpea a miles de familias» que salieron de su país en «busca de un mejor futuro, escapando de la crisis y la persecución».

«No se trata de números ni estadísticas: se trata de madres, padres e hijos que hoy quedan en incertidumbre y en riesgo de perder lo poco que han podido construir lejos de su tierra», expresó Guanipa en su cuenta de X.

Por tanto, el opositor llamó a no permanecer «indiferentes cuando se juega con el destino de quienes han sacrificado tanto por proteger a su familia», en referencia a los migrantes.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió revocar este miércoles el TPS otorgado a los venezolanos, lo que deja al borde de la deportación a un cuarto de millón de inmigrantes de ese país.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, anunció oficialmente que no extenderá la protección otorgada por el Gobierno del presidente Joe Biden (2021-2025) a cerca de 250.000 venezolanos y que expira el próximo 10 de septiembre.

El TPS otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiados de la deportación.

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), explicó en un comunicado que se decidió no extender el amparo dado el «importante papel» de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el TPS.

«Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz», agregó.EFE

